Заместитель начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы России Алексей Серебро отправлен под стражу. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы во вторник, 24 декабря.

Заместитель начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы России Алексей Серебро отправлен под стражу. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы во вторник, 24 декабря.Серебро обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Ему предстоит пробыть под стражей до 22 февраля. Заместителю, как и его начальнику, вменяется обвинение по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России, сообщает "Интерфакс". Максимальное наказание, которое может получить Алексей Серебро, десять лет колонии.Во вторник, 24 декабря, по делу о злоупотреблении полномочиями на два месяца был задержан 60-летний начальник управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык. В ходе обыска у него дома были изъяты 600 тысяч евро, столько же тысяч долларов, слитки золота весом более одного килограмма, а также часы известных брендов.