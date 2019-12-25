Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Верховной рады, глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук провели встречу в Москве. Медведчук сообщил, что следующая встреча пройдет уже в более широком составе в Германии в ближайший месяц – полтора.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем межфракционного объединения Верховной Рады Украины "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина-Россия-Германия-Франция" Виктором Медведчуком.По словам Володина, переговоры были непродолжительными. Их цель — реализация формата парламентского измерения, в рамках которого будут обсуждаться проблемы, волнующие граждан Украины. Речь идет о реализации минских соглашений.Стороны договорились, что следующая встреча пройдет уже в более широком составе. Как сообщает ТАСС, Володин выразил надежду, что объединение усилий депутатов позволит сторонам лучше понимать друг друга.В свою очередь Медведчук сообщил, что встреча может состояться в Германии в ближайший месяц – полтора. По его словам, стороны соберутся не просто обсуждать и дискутировать, а и предлагать конкретные реальные пути к реализации главного – "сделать так, чтобы мирное урегулирование на Украине стало реальностью".