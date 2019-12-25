Шампанское на Новый год
для россиян – это уже традиция. Токсиколог Алексей Водовозов рассказал,
с какими таблетками недопустимо сочетать праздничный напиток.
Шампанское на Новый год
для россиян – это уже традиция. Токсиколог Алексей Водовозов рассказал,
с какими таблетками недопустимо сочетать праздничный напиток.
Есть люди, которые
вынуждены постоянно принимать лекарства от хронических заболеваний. Им следует
быть особенно осторожными с шампанским на Новый год, да и с другими
алкогольными напитками.
По словам
медика, этанол, содержащийся даже в шампанском, в сочетании с таблетками может
привести к серьезным последствиям для организма. "Вообще, спирт этанол давно используется в
фармакологии как растворитель. Однако пациентам экспериментировать с ним точно
не стоит", – цитирует Алексея Водовозова .
Дело в том, что этанол обладает как
прямыми, так и побочными фармакологическими эффектами. Токсиколог объяснил,
что, в частности, выпитое шампанское на Новый год способно усиливать либо
ослаблять эффект от большого числа медикаментов.
Врач заявил,
что категорически нельзя сочетать спиртное с такими группами препаратов, как:
снотворные, анксиолитики, обезболивающие, релаксанты скелетных мышц, инсулин и
сахароснижающие препараты, станины, антидепрессанты и нейролептики.
Эксперт
предупредил, что если выпить и принять перечисленные
препараты, это может привести к тяжелым побочным эффектам вплоть до смертельного
исхода. Так что людям, которым нельзя обойтись без приема вышеперечисленных
лекарств, лучше вовсе воздержаться от