Шампанское на Новый год для россиян – это уже традиция. Токсиколог Алексей Водовозов рассказал, с какими таблетками недопустимо сочетать праздничный напиток.

Шампанское на Новый годдля россиян – это уже традиция. Токсиколог Алексей Водовозов рассказал,с какими таблетками недопустимо сочетать праздничный напиток.Есть люди, которыевынуждены постоянно принимать лекарства от хронических заболеваний. Им следуетбыть особенно осторожными с шампанским на Новый год, да и с другимиалкогольными напитками.По словаммедика, этанол, содержащийся даже в шампанском, в сочетании с таблетками можетпривести к серьезным последствиям для организма. "Вообще, спирт этанол давно используется вфармакологии как растворитель. Однако пациентам экспериментировать с ним точноне стоит", – цитирует Алексея Водовозова .Дело в том, что этанол обладает какпрямыми, так и побочными фармакологическими эффектами. Токсиколог объяснил,что, в частности, выпитое шампанское на Новый год способно усиливать либоослаблять эффект от большого числа медикаментов.Врач заявил,что категорически нельзя сочетать спиртное с такими группами препаратов, как:снотворные, анксиолитики, обезболивающие, релаксанты скелетных мышц, инсулин исахароснижающие препараты, станины, антидепрессанты и нейролептики.Экспертпредупредил, что если выпить и принять перечисленныепрепараты, это может привести к тяжелым побочным эффектам вплоть до смертельногоисхода. Так что людям, которым нельзя обойтись без приема вышеперечисленныхлекарств, лучше вовсе воздержаться от