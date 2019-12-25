Российский теннисист Карен Хачанов поделился с журналистами мнением о розыгрыше Кубка Дэвиса в обновленном формате. Большей частью его впечатления не слишком оптимистические. Один из лидеров нашего тенниса критикует нововведения и призывает повысить статус турнира.

Российский теннисист Карен Хачанов поделился с журналистами мнением о розыгрыше Кубка Дэвиса в обновленном формате. Большей частью его впечатления не слишком оптимистические. Один из лидеров нашего тенниса критикует нововведения и призывает повысить статус турнира.По мнению Хачанова этот командный турнир и неофициальный чемпионат мира среди мужских сборных выиграл бы, если бы проводился не каждый сезон, а, например, раз в два года: "Мне кажется, чтобы Кубок Дэвиса остался таким же статусным турниром, его надо проводить не ежегодно, как сейчас, а раз в два года"."Очень много команд собираются в одном месте, — цитирует россиянина издание РБК. – Расписание было составлено так, что заканчивали играть в 2-3 часа ночи. Это ненормально. Как по мне, надо было делать более продолжительный турнир. Например, 10-12 дней. Или же сокращать число участников и делать, например, восемь команд".Хачанов пожаловался, что после завершении Кубка Дэвиса в Мадриде он всего на два дня прилетел Москву: "Провел это время дома с семьей, а затем мы все вместе улетели в Дубай. Отдыхал три дня, один из которых пришелся на перелет. А потом начал тренироваться. То есть без каких-либо физических упражнений провел только два дня".