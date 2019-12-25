Не так давно стало известно, что Ольга Рапунцель выиграла конкурс Человек года на реалити-шоу Дом 2. Ее коллега Илья Яббаров не сдержал эмоций по этому поводу.

Не так давно стало известно, что Ольга Рапунцель выиграла конкурс "Человек года" на реалити-шоу "Дом 2". Ее коллега Илья Яббаров не сдержал эмоций по этому поводу.За Ольгу болели многие, как зрители, так и участники большой телестройки. Скорее всего, именно поэтому девушка в итоге и заполучила квартиру в Москве. Она признается, что и сама не верит в свое счастье.Один из самых скандальных участников "Дома-2" Илья Яббаров также верил, что победа достанется одной из сестер Рапунцель, поэтому, когда стало известно, что именно Ольга стала обладательницей недвижимости в Москве, шоумен не сдержался. Мужчина позволил себе расплакаться от радости за коллегу.