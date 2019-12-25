Кети Топурия показала подросшую наследницу. Вместе с четырехлетней Оливией они снялись в праздничной фотосессии.

Кети Топурия показала подросшую наследницу. Вместе с четырехлетнейОливией они снялись в праздничной фотосессии.Артистка предстала в платьелимонного цвета с объемными рукавами. Нюдовый макияж и сережки-кольцазавершили образ. Дочь Кети Топурии позировалав розовом платье с прозрачным верхом и рисунком в виде сердца.Девочка, как и ее знаменитая мама, распустила волосы, которые украсила заколкойв форме бабочки.Снимок звезда опубликовалав своем "Инстаграм". Поклонники пришли от двух красавиц в восторг. Многие отметили,что Оливия растет копией Кети Топурии. Фолловеры одарили маму и дочкукомплиментами. "Такие милашки", "Красавицы", "Суперские", "На этом фото прекрасно все", – высказалисьподписчики исполнительницы.Отметим, ранее появилисьслухи, что Кети Топурия ждет ребенка от нового возлюбленного – дипломатаЛьва Деньгова. Однако платье на сей раз подчеркнуло ее стройную фигуру, развеявдомыслы.24 Дек 2019 в 7:58 PSTНапомним, в последнеевремя выбирала объемные наряды. Из-за этого многие сталиподозревать певицу в беременности.Поклонники любят знаменитость не только за необычный голос и привлекательную внешность. Многим приходятся по душе экстравагантные образы певицы. Как писали "Дни.ру", практически все наряды придумывает сама.