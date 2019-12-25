Кети Топурия показала подросшую наследницу. Вместе с четырехлетней
Оливией они снялись в праздничной фотосессии.
Кети Топурия показала подросшую наследницу. Вместе с четырехлетней
Оливией они снялись в праздничной фотосессии.
Артистка предстала в платье
лимонного цвета с объемными рукавами. Нюдовый макияж и сережки-кольца
завершили образ. Дочь Кети Топурии позировала
в розовом платье с прозрачным верхом и рисунком в виде сердца.
Девочка, как и ее знаменитая мама, распустила волосы, которые украсила заколкой
в форме бабочки.
Снимок звезда опубликовала
в своем "Инстаграм". Поклонники пришли от двух красавиц в восторг. Многие отметили,
что Оливия растет копией Кети Топурии. Фолловеры одарили маму и дочку
комплиментами. "Такие милашки", "Красавицы", "Суперские", "На этом фото прекрасно все", – высказались
подписчики исполнительницы.
Отметим, ранее появились
слухи, что Кети Топурия ждет ребенка от нового возлюбленного – дипломата
Льва Деньгова. Однако платье на сей раз подчеркнуло ее стройную фигуру, развеяв
домыслы.
24 Дек 2019 в 7:58 PST
Напомним, в последнее
время выбирала объемные наряды. Из-за этого многие стали
подозревать певицу в беременности.
Поклонники любят знаменитость не только за необычный голос и привлекательную внешность. Многим приходятся по душе экстравагантные образы певицы. Как писали "Дни.ру", практически все наряды придумывает сама.