Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении главы Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко. Стали известны возможные причины подобного шага.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении главы Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко. Стали известны возможные причины подобного шага.Об отставке Игоря Бондаренко Владимир Зеленский объявил на заседании Совета развития общин и территорий. Свое решение президент Украины объяснил тем, что не увидел никаких результатов работы чиновника.Телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свои источники в Офисе президента Украины раскрыл настоящую причину жесткого решения Владимира Зеленского. Речь идет не об отсутствии положительной, а о наличии отрицательной динамики в результате работы Игоря Бондаренко."Одна из основных причин – это напряженные отношения с венгерской общиной. Глава области не только не смог найти подход к венграм Закарпатья, но успел даже настроить их против себя", – говорится в сообщении с пометкой "Слухи".Отметим, после государственного переворота на Украине к власти пришли люди, ищущие поддержку среди украинских националистов. В результате в стране начались конфликты на национальной почве.Президент Владимир Зеленский принял решение уволить глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. Об этом глава государства сообщил на заседании Рады развития громад и территорий во вторник, 24 декабря.— Эволют (@evolyut)Население Донбасса с оружием в руках стало отстаивать свое право говорить на родном языке. Жителей Одессы, Харькова и других крупных и некогда практически поголовно русскоязычных городов радикалам регулярно приходится склонять на свою сторону акциями устрашения.Как показывают последние новости Украины, начинают роптать против власти Киева и другие живущие в стране национальные общины. И если против русских и рускоязычных обыкновенно применяются методы силового принуждения, то венгры, русины, молдаване, румыны и другие меньшинства могут рассчитывать на то, что к их жалобам Владимир Зеленский все же прислушается.