27-летняя российская пианистка из Уфы Элина Валиева скончалась в столице Венгрии – Будапеште, куда уехала на отдых со своим молодым человеком. Девушка отравилась газом, когда принимала душ, ..

27-летняя российская пианистка из Уфы Элина Валиева скончалась в столице Венгрии – Будапеште, куда уехала на отдых со своим молодым человеком. Девушка отравилась газом, когда принимала душ, сообщаетО смерти Валиевой сообщил на своей странице в "Фейсбук" ее преподаватель Юрий Богданов. Как передает , тело погибшей пока остается в Венгрии. По предварительным данным, утечка газа произошла в ванной комнате. Друзья и близкие артистки выразили соболезнования в связи с ее смертью.