Часть средств от продажи билетов будет перечислена фонду «Владимирские дети-ангелы». Начало праздника в 14.00.

26 декабря в Центральном парке культуры и отдыха города состоится праздничная программа «День рождения «Небо33». В 2020 году аттракциону исполняется пять лет.На главной сцене праздника выступят образцовая вокальная студия «Улыбка» и детско-юношеский центр «Клуб». Гостей мероприятия будут ждать игры, конкурсы, розыгрыш призов и подарков, а также файер-шоу от команды «Путь Солнца».Часть средств от продажи билетов будет перечислена фонду «Владимирские дети-ангелы».Начало праздника в 14.00.Напомним, что колесо обозрения первым в области получило .