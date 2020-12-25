Правозащитник проведёт год в колонии и 2,5 года не сможет заниматься профессиональной деятельностью.

Член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Владимирской области за коммерческий подкуп проведёт за решёткой год жизни. Он взял у кандидата в адвокаты 100 тысяч рублей за помощь в сдаче экзамена. Также 41-летний правозащитник не сможет 2,5 года заниматься профессиональной деятельностью.«Свою вину подсудимый признал. Ленинский районный суд Владимира признал его виновным по части 6 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп в значительном размере», - пояснили результаты рассмотрения дела в пресс-службе облпрокуратуры.