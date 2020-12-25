Евгений Пригожин прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении юриста ФБК (признано иноагентом) Любови Соболь. Предприниматель подчеркнул, что это абсолютно правильно.

Евгений Пригожин прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении юриста ФБК (признано иноагентом) Любови Соболь. Предприниматель подчеркнул, что это "абсолютно правильно".Информационное агентство "Накануне.RU" обратилось к Евгению Пригожину с вопросом по поводу уголовного дела против Любови Соболь. Журналисты поинтересовались, нет ли здесь связи с многочисленными исками бизнесмена против соратницы Навального.Пресс-служба компании "Конкорд" предоставила предпринимателя. По его словам, эти события никак не связаны. При этом Пригожин отметил, что задержание Соболь – "это абсолютно правильно"."Оппозиция последнее время не просто давит на власть, она беспредельничает от своей безнаказанности. Любови Эдуардовне давно пора понюхать запах тюремной камеры, чтобы она полюбила Родину-мать по-настоящему. Так как мать должна не только позволять безобразничать, но иногда, как следует и по жопе давать", – считает Пригожин.В декабре этого года юристы Пригожина направили судебный иск против Любови Соболь за распространение ложной информации. Ранее она опубликовала в Сети сведения, порочащие честь и достоинство предпринимателя.