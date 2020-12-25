Горсовет Владимира утвердил бюджет областного центра. Доходы в 2021 году составят 9,5 млрд рублей, расходы – 9,7.

Горсовет Владимира утвердил бюджет областного центра. Доходы в 2021 году составят 9,5 млрд рублей, расходы – 9,7. Планируемый дефицит — 201 млн.Как сообщает пресс-служба мэрии, главный финансовый документ Владимира принят с учётом поправок, озвученных на публичных слушаниях 10 декабря, а также пожеланиях, высказанных заседаниях на профильных комитетов. Также при вёрстке учитывались показатели, принятые регионом.Возможности для снижения дефицита чиновники видят в эффективной налоговой политике и экономии на торгах.Прогнозы по доходам на плановый период 2022-2023 годов ниже 9 млрд рублей.