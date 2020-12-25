2020-ый подходит к концу. До праздников остались считанные дни, а это значит, что уже пора покупать подарки близким. Выбрать подходящие подарки для всех членов семьи можно в одном месте.

2020-ый подходит к концу. До праздников остались считанные дни, а это значит, что уже пора покупать подарки близким. Выбрать подходящие подарки для всех членов семьи можно в одном месте. Торговый центр Меридиан предлагает огромный выбор бытовой техники, гаджетов, мебели, игрушек и одежды. Хотите украсить интерьер к Новогодней ночи или подобрать подарок коллегам – загляните на