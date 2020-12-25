ДТП произошло на 121 километре дороги «Владимир - Муром - Арзамас».

В 18:25 24 на 121 километре трассы «Владимир - Муром - Арзамас» произошло ДТП с участием двух автомобилей.По предварительной информации, автомобиль «Санг Ёнг – Кайрон», за рулём которого находился житель Мурома 1988 года рождения, выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с «Хёндай Портер».«За рулём второго «корейца» находился житель посёлка Боголюбово 1981 года рождения. В результате аварии оба мужчины погибли», - пояснили редакции «33Live.Ru» в пресс-службе УМВД региона.По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.