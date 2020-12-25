В связи неблагоприятными погодными условиями (сильным снегом, метелью, усилением юго-восточного ветра до 17 м/с), которые прогнозируются 25 и 26 декабря, в «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» введён режим повышенной готовности.

В связи неблагоприятными погодными условиями (сильным снегом, метелью, усилением юго-восточного ветра до 17 м/с), которые прогнозируются 25 и 26 декабря, в «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» введён режим повышенной готовности.Усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы приступить 94 бригады в количестве 340 человек и 148 единиц техники. В распоряжении филиала «Владимирэнерго» находятся 282 резервных источников электроснабжения мощностью 3,17 МВт, которые в случае необходимости будут использованы для подачи электроэнергии.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф. Получить информацию или направить запрос по вопросу отсутствия электроэнергии можно с помощью чат-бота Viber. О том, как у становить чат-бот, Вы можете узнать здесьВладимирэнерго предупреждает: смертельно опасно приближаться к оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии - отходите от провода, не отрывая стопы от земли.