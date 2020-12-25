Ограничительные меры были введены на основании решения Арбитражного суда Владимирской области.

Сотрудники Энергосбыт Волга при взаимодействии со службой судебных приставов провели рейд по ограничению подачи электроэнергии на предприятии ООО «Технокварц» г. Гусь-Хрустальный. Задолженность компании за электроэнергию по состоянию на 1 декабря 2020 года составляет 19,8 млн рублей. Ограничительные меры были введены на основании решения Арбитражного суда Владимирской области.ООО «Технокварц» является системным неплательщиком и одним из крупнейших должников ООО «ЭСВ». В ходе мероприятия по контролю исполнения требований решения суда был зафиксирован факт введения ограничения потребления электрической энергии до уровня технологической брони, по итогам которого сотрудниками Энергосбыт Волга проведена опломбировка энергооборудования. На 30 декабря судебными приставами назначен второй этап отключения электроснабжения – до уровня аварийной брони.Отметим, ранее ООО «Технокварц» неоднократно препятствовал доступу представителей энергосбытовой компании и сетевой организации к энергоустановкам для введения режима ограничения. По данным фактам Энергосбыт Волга направил заявление в Управление Ростехнадзора по Владимирской области о привлечении руководителя предприятия к административной ответственности по статье 9.22 КОАП РФ.Энергосбыт Волга напоминает, для своевременной оплаты счетов за электроэнергию предприятия Владимирской области могут воспользоваться личным кабинетом либо установить мобильное приложение «Личный кабинет юридических лиц». Также для оперативного и дистанционного взаимодействия с компанией реализована возможность подключения электронного документооборота.