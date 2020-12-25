Волшебный праздник во дворе. Из-за коронавирусных ограничений во Владимире отменены массовые новогодние мероприятия. Поэтому небольшие праздники с соблюдением мер безопасности проводят

Волшебный праздник во дворе. Из-за коронавирусных ограничений во Владимире отменены массовые новогодние мероприятия. Поэтому небольшие праздники с соблюдением мер безопасности проводят во дворах для местных жителей: малышей и взрослых. Одно из таких новогодних представлений устроили для нескольких домов на улице Тихонравова. Во дворе поставили праздничную ёлочку, к детям приехали сказочные персонажи: Мишка, Снегурочка, Зима и