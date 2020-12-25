Козероги почувствуют, что в их жизнь ворвалась легкость, возможность решать вопросы так, как хотите вы. Тот груз ответственности, который сопровождал Вас последние пару-тройку лет, вдруг куда-то исчез.

Козероги почувствуют, что в их жизнь ворвалась легкость, возможность решать вопросы так, как хотите вы. Тот груз ответственности, который сопровождал Вас последние пару-тройку лет, вдруг куда-то исчез.Несомненно, 2021 год будет во много раз легче, чем 2020. И принесет плоды тех действий, которые вызакладывали в предыдущие годы. Для вас основной акцент будет связан с темойфинансов. Будут меняться источники ваших доходов, будет меняться отношение кденьгам. Вы увидите для себя новые перспективные возможности в интернете либо внетрадиционных источниках дохода, и будете их осваивать. Это позволит вамчувствовать себя более свободными, менее сковаными какими-то обстоятельствами.Для вас 2021 год – это год необходимости меньшепрокрастинировать и больше делать. Вам придется смотреть на эту жизнь с позиции:"А что я еще могу? А как я ещё могу?". Если вы будете по привычке пытатьсяотсидеться, ожидая внешних разрушительных моментов, то рискуете упуститьблагоприятные возможности этого года. События будут вас приносить к темгоризонтам, которые позволят вам освоить что-то новое для себя. Финансовыеаспекты, как основной лейтмотив, который может двигать вас вперед.С 14 мая по 28 июля удачно будут решаться вопросы, связанныес поездками, перемещениями, с транспортными средствами, с оформлением важныхдокументов. Это время, когда вы можете получать важную информацию. Особенноблагоприятно будут решаться вопросы переезда, смены места жительства, полученияновых навыков, в том числе для улучшения финансовых моментов, рассказала .Те Козероги, кто родился с 11 по 17 января, получатвозможность в течение года изменить свою жизнь радикально в лучшую сторону,запустить какие-то совершенно невероятные процессы, которые позволяткачественно изменить вашу жизнь.Работа, карьераПрофессиональная реализация, осваивание новых навыков,освоение новой профессии, переход на новое место работы, – все эти вопросыбудут актуальны для вас на протяжении всего года.С 4 марта по 24 апреля Вы можете радикально решать вопросы сустройством на новое место работы, можете рассматривать переход с одного местана другое, увольнение, а также поиск того места работы, которые позволят вампопробовать себя в новом качестве.С 18 июля до 31 декабря в вопросах профессиональнойреализации могут возникать некоторые сложности, недоразумения, на которой вамне стоит особо сильно реагировать. Могут быть мелкие ошибки, могут бытьразногласия с сотрудниками, с коллегами, недопонимания. Вы можете чувствовать,что психологически вам работать не очень комфортно в этом коллективе, но менятьработу в этот период звезды вам не рекомендует.С 13 декабря по 31 декабря наиболее сложный период в работе,когда вы можете чувствовать выгорание профессиональное, большую усталость. Вэто время вас может максимально сильно раздражать ситуация на работе, у Васбудет желание уволиться. Но если вы будете чувствовать невыносимость ситуации, лучшевозьмите отпуск или посидите на больничном для того, чтобы снизить накалстрастей и прийти в себя, не совершая ошибочных действий.ФинансыГлавная тема этого года – это деньги. 2021 год принесет вамвозможность изменить свое финансовое положение в лучшую сторону. Главноеправило: с 1 января по 14 мая и с 28 июля по 29 декабря вам не рекомендуетсябрать деньги в долг и давать деньги в долг. Это период, когда вы должныприумножать свои капиталы, а не растрачивать их. Только в этом случае высможете получить хорошую финансовую отдачу.Если в этот период вы будетеработать на отдачу долгов, если в это время вы будете жить за чужой счет, торискуете упустить благоприятный период для улучшения вашего финансовогоположения за счет личных ресурсов. В это время благоприятно делать инвестиции,искать то место работы, которое будет давать вам большую финансовую отдачу, атакже искать новые источники дохода, в том числе связанные с общением, спосреднической деятельностью, с какой-либо деятельностью в сети интернет.С 12 июня по 30 июля удачно будут складываться любые вопросы,связанные с займами и кредитами, с долговыми обязательствами. Вы имеете шансполучить деньги достаточно быстро на выгодных условиях. Но будьте осторожны.Давая в долг, постарайтесь рассчитать свои финансовые возможности таким образом,чтобы в кратчайшие сроки погасить любые долги. В это время более удачно делатьинвестиции и наращивать финансовую мощность, благодаря деньгам партнеров иклиентов.Отношения, семьяС 1 января по 18 июля Вы можете чувствовать повышенноевнимание со стороны противоположного пола. И даже если Вы давно и глубокозамужем или женаты, Вы можете ощущать некоторую потребность во флирте и вниманиисо стороны противоположного пола. Можете воспринимать это, как последний шанс.Вам нужно понимать, что это искушение, и оно может не доводить до добра. Конечно,вряд ли оно создаст разводную ситуацию, но проблемы в отношениях может принести.С 24 апреля по 12 июня, если вы находитесь в поиске своейвторой половинки, у вас появляется шанс устроить свою личную жизнь и найти тогочеловека, с кем вы будете ощущать себя, как за каменной стеной, ощущать себялюбимым или любимой. Если вы находитесь в браке, то это период страсти в вашихотношениях, когда возможны конфликты, недопонимания, недоразумения. Но все онибудут приводить к укреплению ваших отношений,Те Козероги, кто родился с 31 декабря по 4 января, имеютшанс решить вопросы, связанные с детьми. В вашу жизнь может ворватьсянеожиданная любовь. Вероятен роман в сети, на расстоянии, который может датькакие-то неожиданные эмоции, впечатления, и перевернуть вашу жизнь с ног наголову, в том числе и в финансовом ключе. Будьте готовы к большим и дорогимподаркам.С 18 ноября по 31 декабря будут решаться вопросы удачно,связанные с недвижимостью, с переменой места жительства, с началомстроительства, покупкой чего-либо крупного в дом, с ремонтными работами. Еслиесть такие планы, то лучше реализовать их непосредственно в этот промежутоквремени.