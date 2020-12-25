Козероги почувствуют, что в их жизнь ворвалась легкость, возможность решать вопросы так, как хотите вы. Тот груз ответственности, который сопровождал Вас последние пару-тройку лет, вдруг куда-то исчез.
Козероги почувствуют, что в их жизнь ворвалась легкость, возможность решать вопросы так, как хотите вы. Тот груз ответственности, который сопровождал Вас последние пару-тройку лет, вдруг куда-то исчез.
Несомненно, 2021 год будет во много раз легче, чем 2020. И принесет плоды тех действий, которые вы
закладывали в предыдущие годы. Для вас основной акцент будет связан с темой
финансов. Будут меняться источники ваших доходов, будет меняться отношение к
деньгам. Вы увидите для себя новые перспективные возможности в интернете либо в
нетрадиционных источниках дохода, и будете их осваивать. Это позволит вам
чувствовать себя более свободными, менее сковаными какими-то обстоятельствами.
Для вас 2021 год – это год необходимости меньше
прокрастинировать и больше делать. Вам придется смотреть на эту жизнь с позиции:
"А что я еще могу? А как я ещё могу?". Если вы будете по привычке пытаться
отсидеться, ожидая внешних разрушительных моментов, то рискуете упустить
благоприятные возможности этого года. События будут вас приносить к тем
горизонтам, которые позволят вам освоить что-то новое для себя. Финансовые
аспекты, как основной лейтмотив, который может двигать вас вперед.
С 14 мая по 28 июля удачно будут решаться вопросы, связанные
с поездками, перемещениями, с транспортными средствами, с оформлением важных
документов. Это время, когда вы можете получать важную информацию. Особенно
благоприятно будут решаться вопросы переезда, смены места жительства, получения
новых навыков, в том числе для улучшения финансовых моментов, рассказала .
Те Козероги, кто родился с 11 по 17 января, получат
возможность в течение года изменить свою жизнь радикально в лучшую сторону,
запустить какие-то совершенно невероятные процессы, которые позволят
качественно изменить вашу жизнь.
Работа, карьера
Профессиональная реализация, осваивание новых навыков,
освоение новой профессии, переход на новое место работы, – все эти вопросы
будут актуальны для вас на протяжении всего года.
С 4 марта по 24 апреля Вы можете радикально решать вопросы с
устройством на новое место работы, можете рассматривать переход с одного места
на другое, увольнение, а также поиск того места работы, которые позволят вам
попробовать себя в новом качестве.
С 18 июля до 31 декабря в вопросах профессиональной
реализации могут возникать некоторые сложности, недоразумения, на которой вам
не стоит особо сильно реагировать. Могут быть мелкие ошибки, могут быть
разногласия с сотрудниками, с коллегами, недопонимания. Вы можете чувствовать,
что психологически вам работать не очень комфортно в этом коллективе, но менять
работу в этот период звезды вам не рекомендует.
С 13 декабря по 31 декабря наиболее сложный период в работе,
когда вы можете чувствовать выгорание профессиональное, большую усталость. В
это время вас может максимально сильно раздражать ситуация на работе, у Вас
будет желание уволиться. Но если вы будете чувствовать невыносимость ситуации, лучше
возьмите отпуск или посидите на больничном для того, чтобы снизить накал
страстей и прийти в себя, не совершая ошибочных действий.
Финансы
Главная тема этого года – это деньги. 2021 год принесет вам
возможность изменить свое финансовое положение в лучшую сторону. Главное
правило: с 1 января по 14 мая и с 28 июля по 29 декабря вам не рекомендуется
брать деньги в долг и давать деньги в долг. Это период, когда вы должны
приумножать свои капиталы, а не растрачивать их. Только в этом случае вы
сможете получить хорошую финансовую отдачу.
Если в этот период вы будете
работать на отдачу долгов, если в это время вы будете жить за чужой счет, то
рискуете упустить благоприятный период для улучшения вашего финансового
положения за счет личных ресурсов. В это время благоприятно делать инвестиции,
искать то место работы, которое будет давать вам большую финансовую отдачу, а
также искать новые источники дохода, в том числе связанные с общением, с
посреднической деятельностью, с какой-либо деятельностью в сети интернет.
С 12 июня по 30 июля удачно будут складываться любые вопросы,
связанные с займами и кредитами, с долговыми обязательствами. Вы имеете шанс
получить деньги достаточно быстро на выгодных условиях. Но будьте осторожны.
Давая в долг, постарайтесь рассчитать свои финансовые возможности таким образом,
чтобы в кратчайшие сроки погасить любые долги. В это время более удачно делать
инвестиции и наращивать финансовую мощность, благодаря деньгам партнеров и
клиентов.
Отношения, семья
С 1 января по 18 июля Вы можете чувствовать повышенное
внимание со стороны противоположного пола. И даже если Вы давно и глубоко
замужем или женаты, Вы можете ощущать некоторую потребность во флирте и внимании
со стороны противоположного пола. Можете воспринимать это, как последний шанс.
Вам нужно понимать, что это искушение, и оно может не доводить до добра. Конечно,
вряд ли оно создаст разводную ситуацию, но проблемы в отношениях может принести.
С 24 апреля по 12 июня, если вы находитесь в поиске своей
второй половинки, у вас появляется шанс устроить свою личную жизнь и найти того
человека, с кем вы будете ощущать себя, как за каменной стеной, ощущать себя
любимым или любимой. Если вы находитесь в браке, то это период страсти в ваших
отношениях, когда возможны конфликты, недопонимания, недоразумения. Но все они
будут приводить к укреплению ваших отношений,
Те Козероги, кто родился с 31 декабря по 4 января, имеют
шанс решить вопросы, связанные с детьми. В вашу жизнь может ворваться
неожиданная любовь. Вероятен роман в сети, на расстоянии, который может дать
какие-то неожиданные эмоции, впечатления, и перевернуть вашу жизнь с ног на
голову, в том числе и в финансовом ключе. Будьте готовы к большим и дорогим
подаркам.
С 18 ноября по 31 декабря будут решаться вопросы удачно,
связанные с недвижимостью, с переменой места жительства, с началом
строительства, покупкой чего-либо крупного в дом, с ремонтными работами. Если
есть такие планы, то лучше реализовать их непосредственно в этот промежуток
времени.