Энергетики ограничили электроснабжение на гусевском предприятии “Технокварц”. Об этом сообщает Энергосбыт Волга. Компания задолжала за электричество почти 20 миллионов рублей.

Энергетики ограничили электроснабжение на гусевском предприятии “Технокварц”. Об этом сообщает Энергосбыт Волга. Компания задолжала за электричество почти 20 миллионов рублей. Энергетики через суд добились ограничительных мер. В Энергосбыте сообщают, что предприятие является системным неплательщиком. В итоге оборудование опломбировали, а подачу электроэнергии снизили до уровня “аварийной брони”, то есть ток на предприятие поступает только для функционирования