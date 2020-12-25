Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко резко высказался о президенте Александре Лукашенко. По его словам, система последнего построена на страхе и насилии.

Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко резко высказался о президенте Александре Лукашенко. По его словам, система последнего построена на страхе и насилии.Оппозиционер рассказал, что Александр Лукашенко сильно испугался, когда на улицы городов вышло более миллиона демонстрантов. Президент схватил автомат и сел в вертолет после того, как большинство протестующих разошлись по домам.Павел Латушко отметил, что политик преодолевает свой страх жесткостью. Лукашенко избрал путь устрашения, репрессий. Всем нарушителям спокойствия президент грозит расправой – привлечением к уголовной или административной ответственности.По словам экс-министра, глава республики боится своего коллеги из России Владимира Путина. На это указывает их недавняя встреча в Сочи. Тогда от Лукашенко потребовали, чтобы он внес изменения в Конституцию и объявил о новых выборах в 2021 году.В интервью Deutsche Welle Латушко вспомнил, как в начале политической карьеры верил, что будет с коллегами строить демократическое государство. Однако со временем он понял, что этого не произойдет: начались столкновения, противоречия.Оппозиционер заявил, что часто придумывал истории и рассказывал их своим подчиненным. Президент Белоруссии пытался убедить себя и окружающих в том, что эти истории имели место в реальности.