Коронавирус сковал границы железным занавесом, крупнейшие международные выставки отменили, товары пылились на складах – обстановка явно не располагала к завоеванию видных позиций на мировом рынке.

Коронавирус сковал границы железным занавесом, крупнейшие международные выставки отменили, товары пылились на складах – обстановка явно не располагала к завоеванию видных позиций на мировом рынке. Под удар попали целые кластеры полимерных и композитных материалов, мембранных технологий, фармацевтики и ветеринарии, машиностроения, стекольной промышленности и деревообработки. Казалось бы, в подобной ситуации должны массово разоряться даже крупные компании, а о развитии экспорта не может быть и речи.Однако в нашей области произошло настоящее экономическое чудо. Во многом благодаря усилиям регионального Центра поддержки экспорта. Ни одну компанию, которая находится в его поле деятельности, не закрыли.- Мы оперативно передали списки в областную администрацию, довели информацию до муниципалитетов и компании продолжили работать, естественно, соблюдая все нормы санитарно-эпидемиологических ограничений, - рассказывает директор Центра поддержки экспорта Владимирской области Павел Шибилов. – Это позволило нам не нарушить график контрактов, которые заключили предприятия области.При этом, некоторые высказывают мнение, что показатели по экспорту невысокие, ведь в 2018 году произошло падение почти на 25%. Но если рассмотреть ситуацию внимательно, то мы увидим, что именно к этому году был закрыт крупный контракт в оборонно-промышленном комплексе. И с того же 2018 года введен запрет на продажу необработанной древесины (кругляка). По сути, произошло не «падение», справедливее будет сказать – возвращение в нормальное состояние. Дальше пошёл планомерный рост, который продолжился и в этом году.Конечно, из-за локдауна было множество трудностей – власти повсеместно вводили ограничительные меры. Например, некоторая продукция под определенным кодом ТН ВЭД попадала под запрет на выезд, в том числе и медицинские пластыри, которые производит одна из владимирских компаний. Чтобы разрешить ситуацию, Центр поддержки экспорта обратился к представителю Владимирской области в Совете Федерации Российской Федерации Александру Пронюшкину. Он помог справиться с проблемой – в законодательство внесли необходимые изменения, и продукция покинула владимирские склады.Действенные методыЕщё в начале весны в Центре поддержки экспорта понимали, что работу нужно переводить в дистанционный формат. Сотрудников заранее отправили на «удалёнку», предварительно основательно подготовившись. Во многом благодаря этому удалось избежать заражений – за всё время пандемии в организации не было ни одного случая заболевания коронавирусом. Свою «боеспособность» Центр тоже не потерял. Сотрудники, находясь дома, работали также активно, как в офисе. Кроме того, успешно освоили новые способы работы.- У нас есть очень эффективная услуга – участие предприятия с индивидуальным стендом на международной выставке, - рассказывает Павел Шибилов. - Она даёт самый заметный результат – именно там чаще всего заключают крупные контракты. За этот год мы планировали вывезти 35 компаний на международные выставки. Думали, что благодаря этому сможем достичь хороших показателей. Но, к сожалению, во время пандемии выставки стали переносить на неопределённый срок, либо отменять.Нам пришлось переформатировать смету, составлять новые планы и предоставлять услуги с помощью других инструментов. Например, Центр может помочь любому предприятию, обладающему экспортным потенциалом, выйти на международную электронную торговую площадку. С каждым годом их становится всё больше. Мы понимаем, что будущее именно за ними. Электронные торговые площадки позволяют проводить розничные продажи онлайн, что особенно актуально для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей народно-художественных промыслов, сферы туризма нашей области в целом.Также у нас есть услуга поиска партнёров. Суть в том, что к нам обращается компания, которая производит определённый товар, мы проводим камеральные работы, смотрим – можно ли считать этот товар конкурентоспособным, стоит ли его выводить на экспорт. Дальше мы выбираем компанию-оператора. Это специализированные маркетологи, которые обладают базами контактов. От имени компании они созваниваются, согласовывают цену, а дальше всё зависит от предпринимателя. Он сам обсуждает конкретные условия контракта, – рассказывает Павел Шибилов. – Также в этом году одной из уникальных практик ЦПЭ стал поиск партнера за рубежом с помощью программы DC-bot, разработанной владимирским предпринимателем. Она позволяет в кратчайшие сроки получить полную и точную базу потенциальных покупателей в соответствии с запросом заказчика. Технология практически не имеет конкурентов в плане показа рекламы, тем самым давая один лид по очень низкой цене. При этом таргетинг происходит с идеальной точностью.Желанные гостиКстати, с этого года Центр стал активно развивать ещё и туристическую отрасль.- К сожалению, большую часть туристического рынка нашей области контролируют московские компании, - говорит заместитель директора Центра поддержки экспорта Владимирской области Дмитрий Меньшов. – Получается, что китайцы платят деньги москвичам, приезжают к нам, получают многие туристические услуги, а в выигрыше остаётся бюджет соседнего региона. Мы решили плотно заняться этим вопросом - провели маркетинговое исследование и выяснили, туристы из каких стран чаще путешествуют и тратят больше денег. Оказалось, что серьёзную прибыль можно получить, если взаимодействовать с туристами из Южной Кореи.За 10 месяцев мы начали готовиться к ноябрьской выставке «KOTFA-2020» – это главная туристическая выставка в Южной Корее, сделали великолепный стенд. Но из-за карантина не смогли на неё попасть. Нам помогло Торгпредство РФ во главе с торговым представителем России в Республике Корея Александром Масальцевым, которое согласилось заочно представлять наши интересы. Мы направили презентационные материалы. Сотрудники Торгпредства досконально изучили туристический потенциал нашего региона и замечательно о нём рассказали на выставке.Представляли по нескольким направлениям: гостиничный туризм, народные промыслы и промышленный туризм, который сейчас активно развивается. В итоге стенд Владимирской области занял первое место. Можно сказать, что «окно в Корею» уже прорубили.В Центре поддержки экспорта считают, что туризм должен быть комплексным. Иностранные гости будут получать полный пакет услуг: знакомиться с нашими достопримечательностями, выбирать наши стоматологии (ведь во Владимире зубы лечить дешевле, чем в Южной Корее) и закупаться в наших магазинах.- Мы активно взаимодействуем с председателем комитета по туризму Владимирской области Сергеем Огудиным. Во время недавнего телемоста между Владимиром городским округом Цзиньчжоу (провинция Ляонин) он провёл переговоры с представителями Китая. В итоге удалось договориться о планах на следующий год. Одна из идей – подписание соглашения, которое сделает города Цзиньчжоу и Суздаль побратимами. Надеемся, что туризм будет составлять минимум 15% от экспорта МСП нашей области. На этот показатель мы планируем выйти в течение 3-х лет, - говорит Павел Шибилов.Общими силамиПод занавес года в 33-м регионе провели пятидневный Владимирский инвестиционный конгресс. По словам первого заместителя Губернатора Александра Ремиги, конгресс, в первую очередь, направлен на презентацию инвестиционной привлекательности Владимирской области российским и иностранным инвесторам.– Сегодня власть и бизнес становятся единомышленниками, которым предстоит вместе работать над улучшением делового климата и инвестиционной привлекательности региона. Поэтому нам важно получить обратную связь от бизнеса касаемо действующих мер поддержки и коммуникации с властью. Несмотря на сложные экономические условия, экспортный потенциал Владимирской области сохранил положительную динамику. Кроме того, за 10 месяцев 2020 года объем экспорта составил 554,85 миллиона долларов США. По сравнению с прошлым годом это рост в 7,9 процента, – рассказал Александр Ремига.Центр поддержки экспорта участвовал в международном дне Конгресса и провел два важных мероприятия. Первое – конференция, в ходе которой в режиме видеосвязи обговаривали направления взаимодействия представители федеральных органов власти, Российского экспортного центра, «Деловой России», специалисты из Вьетнама, Дубая и Бенина. Второе - круглый стол «Как вырастить экспортёра, взаимодействуя с органами местного самоуправления».- Локдаун выявил очень интересный момент – когда от муниципалитетов требовалось письмо о том, что на их территории есть предприятие-экспортёр, они даже не знали о существовании такого, - говорит Дмитрий Меньшов. - Мы собрали основных наших экспортёров, подключили по видеосвязи все муниципалитеты. Бизнесмены высказали насущные проблемы, чиновники с интересом послушали. Первый шаг к решению проблемы – её сформулировать и озвучить. Странно, что раньше никто не пытался посадить за один стол экспортёров и представителей муниципалитетов, мы сделали это первыми.Планы на следующий год у Центра серьезные – будут придерживаться стратегической линии развития сотрудничества со странами СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Даже с Австралией есть наработки. Однако особое внимание уделят взаимодействию с Африкой.- Поступило поручение Президента – всецело развивать сотрудничество с Африкой. Мы, со своей стороны, планировали уже в марте этого года организовать бизнес-миссию из стран Западной Африки, даже купили билеты. Но из-за ограничений всё перенесли. Тем не менее, мы продолжаем переговоры. Вице-губернатор Александр Ремига уделяет огромное внимание развитию экспорта, дал поручение – не ждать. Будем проводить бизнес-миссию с Африкой уже в ближайшие месяцы в формате видео-конференции. Также есть идея организовать встречу африканских послов, - говорит Павел Шибилов.В следующем году ещё одним важным направлением для Центра поддержки экспорта станет Бразилия. Как показало анкетирование, многим владимирским предприятиям интересен латиноамериканский рынок. В Центре уверены, если грамотно просчитать логистику, взаимодействие с Бразилией может стать очень продуктивным для нашей области.Выноска:За 10 месяцев 2020 года объём экспорта нашей области вырос на 7,9% по отношению к прошлому году.