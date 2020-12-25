Награждение победителей состоится сегодня - 25 декабря. В голосовании участвовали 585 горожан.
Сегодня, 25 декабря, в областном центре наградят победителей конкурса «Лучший учитель Владимира».
В период с сентября по октябрь жители города выдвигали кандидатуры педагогов. Победители определялись исходя из количества упоминаний. В голосовании участвовали 585 горожан.
«Добрые слова были написаны 125 учителям. В лидерах - педагоги школы №49, в которой было сразу 15 номинантов. В школе №19 родители назвали 11 учителей, по девять из школ №№ 38 и 32», — отметили в мэрии.
Победителем конкурса стала учитель начальных классов МБОУ СОШ №26 Ольга Чижикова.
В списке призёров:
- учитель биологии школы №19 Татьяна Маманкова;
- учитель русского языка и литературы школы № 11 Александр Чернышев;
- учитель английского языка школы №49 Юлия Машина.
Финалистами стали:
- учитель начальных классов школы № 19 Ольга Андрейчик;
- учитель начальных классов школы №49 Мария Подсевалова;
- учитель английского языка школы №49 Татьяна Шиленко;
- учитель начальных классов школы №35 Елена Нагаева;
- учитель начальных классов школы №10 Мария Гарбер;
- учитель начальных классов школы №35 Татьяна Коренная;
- учитель начальных классов школы №42 Лилия Воронич;
- учитель начальных классов школы №8 Ольга Цаплова;
- учитель начальных классов школы №19 Кузьмина Дарья Владимировна;
- учитель математики школы №1 Наталья Стрелкова;
- учитель начальных классов школы №37 Евгения Сомова;
- учитель начальных классов школы №42 Светлана Пяткина;
- учитель начальных классов школы №19 Елена Кузнецова;
- учитель английского языка школы №35 Татьяна Евсикова;
- учитель начальных классов школы №37 Светлана Зайцева.