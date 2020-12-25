Общая стоимость работ составила около 6,8 млн рублей.

На восьми подстанциях владимирской энергосистемы заменены 486 единиц опорно-стержневой изоляции(ОСИ). Общая стоимость работ составила около 6,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.«Работы проведены на объектах энергоснабжения во Владимире, Александрове, Гусь-Хрустальном, Коврове, Вязниках, Кольчугине, а также на подстанции «Владимирская». Это повысит надёжность электроснабжения жителей региона зимой», - уверены в обладминистрации.Справочно:ОСИ предназначена для позиционирования и крепления токоведущих частей. Перепады температур, осадки, ветер приводят к износу и разрушению изоляции. Это может стать причиной для возникновения внештатных ситуаций.