С 29 декабря во Владимире на регулируемом перекрестке М-7 "Волга" с улицей Толмачевская и бульваром Художника Иванова вводится новая схема организации дорожного движения.

С 29 декабря во Владимире на регулируемом перекрестке М-7 "Волга" с улицей Толмачевская и бульваром Художника Иванова вводится новая схема организации дорожного движения.При проезде в сторону Нижнего Новгорода крайняя левая накопительная полоса будет предназначена для поворота налево на улицу Толмачевская. По второй и третьей полосе (средним) движение осуществляется только в прямом направлении. Крайняя правая полоса выделена для поворота направо на бульвар художника Иванова.В сторону Москвы по крайней левой и средней полосе движение только в прямом направлении. Крайняя правая накопительная полоса предназначена для разворотного маневра и поворота налево на бульвар Художника Иванова. Съезд на улицу Толмачевская – через дорогу-дублер возле АЗС.Выезд на федеральную автодорогу с примыкающих городских дорог возможен во всех направлениях на разрешающий сигнал светофора.В настоящее время дорожные службы ведут обустройство перекрестка и настраивают фазы светофорного регулирования.