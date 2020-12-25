Мужчину задержали сотрудники транспортной полиции.

В линейный отдел полиции в Александрове поступило сообщение о нападении на женщину возле ж/д станции. Неизвестный мужчина похитил у 39-летней местной жительницы сумку с телефоном, деньгами и продуктами.Злоумышленником оказался 59-летний житель Александрова, который неоднократно судим за грабежи и изнасилование.Следственным отделом Северного линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Нападавшему грозит до десяти лет лишения свободы.«Подозреваемый не в полном объёме признал свою вину, но транспортными полицейскими собраны неопровержимые доказательства о его причастности к преступлению. Сейчас он арестован», - пояснили в УМВД.