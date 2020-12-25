Начните выходные ярко, бодро и со вкусом.

Начните выходные ярко, бодро и со вкусом.Не пропустите субботние вести с Татьяной Воронцовой 26 декабря в 8.00.- Владимирские парашютисты в роли отважных огнеборцев. Аэропорт Семязино стал съемочной площадкой.- Как звучит Вселенная? Космический инструментальный рок от музыкантов- астрономов.- Креативные идеи новогоднего декора. Оригинальные ёлки и праздничная сервировка стола.- Кровавый детектив 12 века. Как удалось найти убийц святого князя Андрея Боголюбского?- И вкуснейший десерт - из Бородинского хлеба. Готовьтесь удивлять своих гостей!