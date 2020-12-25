Медведь и тигр - за "штурвалом" праздничной кареты.

Новогодние сани в Гусь-Хрустальном отправились в четырехдневное праздничное турне. Оно стартует в поселке Уршельский. На сказочной карете прокатилась Анастасия Сахарова.Анастасия Сахарова:- Вот так выглядят современные новогодние сани. Пусть в упряжке - не лошади. А тигр и медведь. А с нами новогодний волшебник Василий Калинин и его Снегурочка Наталья Калинина. Куда держим путь?Василий Калинин:- Мы сейчас едем в поселок Уршельский в детский дом. Нас ребятишки немного заждались, потому что мы немного опаздываем.. Поэтому.. ДАВАЙ ПОЕХАЛИ!Это уже не первые гастроли Василия Калинина и его команды. Но сани поменялись кардинально. Основа - прицеп. Сиденья - от автомобиля, стенки из фанеры, покрашены яркой краской.Преобразился и квадтоцикл.Теперь его украшают нарядные олени из фанеры с иллюминацией. И музыкальное сопровождение. Именно оно довело проект до идеала, рассказывает "медведь" Кирилл Царевский.Кирилл Царевский:- В этом году стали готовиться основательно. За два месяца. И буквально только вчера все закончили.У новогоднего турне четырехдневный маршрут: целый день в Гусь-Хрустальном поселок Мезиновский, город Курлово. Первая остановка - детский дом в поселке Уршельский.Здоровааа! Эхехехе. Вы чего как выросли-то все?? Привет!Проект зародился буквально в гараже в прошлом году. Трое друзей хотели поднять настроение себе и соседям. И смастерили сани "на коленке". Они были не такими современными. Зато сорвали овации от гусевчан. Особенно от маленьких.В этом году удалось собрать почти 2000 подарков. Помогли жители со всей области.Василий Калинин:- Мы не ожидали, что такой будет резонанс и такая будет поддержка. Всем огромное спасибо. Ребята, правда, вы крутые!Проект полностью благотворительный.В первую очередь подарки получат ребята из детских домов и малоимущих семей. Ребята готовятся к встрече с членами новогоднего экипажа целую неделю.Артём Горнаков:-Мы всегда одеваемся красиво, в порядок себя приводим. Учим стихи.Оля Денисова:- Мне нравятся все- и Снегурка, и Дед Мороз, и медведь и тигр.. У нас будет еще один новый год 29 числа. Нам еще подарки привезут.Но подарки - не главное. Из-за пандемии многие дети лишились праздничной елки. Поэтому главное желание гусевских сказочных героев - спасти праздник.Илья Лимонов:- Честно, за весь этот год, который был непростой, 15 минут праздника сделали настроение за весь год. Эмоции переполняют. Когда дети подбегают, бегут обниматься, поиграться. Это непередаваемо.Даже если праздник отменили, его всегда можно создать самому. Достаточно умелых рук и доброго сердца.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.