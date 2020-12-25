Экспозиция представляет ёлочные украшения, игрушки, поздравительные открытки, которые были изготовлены с 30-х по 80-е годы.

В «Палатах» Владимира открылся выставочный новогодний зал для детей под названием «Дело было в Новый год». Экспозиция представляет ёлочные украшения, игрушки, поздравительные открытки, которые были изготовлены с 30-х по 80-е годы.Они разбиты по временным отрезкам. Посетители могут проследить историю и изменение праздничных сюжетов. Некоторые экспонаты гости смогут впервые увидеть только в музее. Есть экземпляры, которым около 100 лет.В выставочном зале планируют проводить мастер-классы для детей по изготовлению игрушек советской эпохи.Гостями станут и ребята с ограниченными возможностями здоровья – слабовидящие, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с расстройством аутистического спектра.Как сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея заповедника, открытие выставки - это новогоднее чудо, которое стало возможным благодаря добрым друзьям и спонсорам.