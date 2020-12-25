В епархии региона направлены рекомендации по ограничению доступа на службы граждан в возрасте 65+ в Рождество.

В епархии региона направлены рекомендации по ограничению доступа на службы граждан в возрасте 65+ в Рождество.Также воздержаться от посещения церквей рекомендовано верующим, у которых имеются хронические заболевания.«Обязательно ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции. Обязательно должна присутствовать разметка», - пояснила пресс-секретарь Роспотребнадзора Марина Колтунова.Напомним, что на этой неделе зафиксирован рост заболеваемости в возрастной группе 65+.В области введён режим самоизоляции для граждан старшего возраста. К исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина или аптеки. В связи с тревожными тенденциями усилен контроль за соблюдением гражданами категории «65 плюс»