В ходе обыска в квартире задержанного было обнаружено и изъято 99 упаковок с веществом неизвестного происхождения, общей массой 630 граммов...

Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции возле подъезда жилого дома, расположенного на Дубнинской улице, задержали 29-летнего местного жителя.В ходе обыска в квартире задержанного было обнаружено и изъято 99 упаковок с веществом неизвестного происхождения, общей массой 630 граммов. Согласно результатам исследования части изъятого материала, оно содержит в своем составе наркотическое средство – каннабис (марихуана). Кроме того, полицейскими были изъяты упаковочный материал, магниты, канцелярский нож с остатками вещества и электронные весы. Установлено, что наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Восточное Дегунино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29