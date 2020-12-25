Во Владимире выбрали лучшего учителя города. Из-за коронавирусных ограничений очного торжественного награждения не получилось. Чествование финалистов перенесли в онлайн-формат. Городской

Во Владимире выбрали лучшего учителя города. Из-за коронавирусных ограничений очного торжественного награждения не получилось. Чествование финалистов перенесли в онлайн-формат. Городской конкурс “Лучший учитель города” проходит второй год подряд. Условия просты: владимирцы сами предлагают кандидатуры участников. Голосуют за них в соцсетях. Победитель определялся по количеству лайков и упоминаний. В этом году удача улыбнулась Ольге Чижиковой. За