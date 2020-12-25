Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily представило итоги исследования рынка облачного видеонаблюдения в России и прогноз на ближайшие пять лет. В сегменте облачного домашнего

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily представило итоги исследования рынка облачного видеонаблюдения в России и прогноз на ближайшие пять лет. В сегменте облачного домашнего видеонаблюдения, согласно исследованию, лидирующие позиции занимает компания «Ростелеком» с долей 86%. «Ростелеком» первым из телеком-операторов оценил потенциал домашнего облачного видеонаблюдения и представил собственное коробочное решение в 2017 году. Клиентам предлагаются камеры для видеонаблюдения как