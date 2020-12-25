Накануне Нового года Совет Федерации принял участие во Всероссийской благотворительной акции Елка желаний, сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко на пленарном заседании 25 декабря.

Накануне Нового года Совет Федерации принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко на пленарном заседании 25 декабря."Начиная с 16 декабря большинство сенаторов стали добрыми волшебниками, исполнили желания детей, которые проходят лечение от тяжелых заболеваний, особенно нуждаются в нашей заботе и внимании. Я очень рада, что мы смогли исполнить заветные мечты ребят всех регионов нашей страны", – сказала спикер.Сенаторы приезжали к детям домой, посещали больницы, общались с ребятами по Интернету. "Позвольте поблагодарить всех за организацию и участие в этом проекте. Те, кто не успел ещё этого сделать, – до Нового года есть время", – обратилась спикер к сенаторам.Акция "Елка желаний" проводится ежегодно с 2018 года. Ее цель – подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года исполнено около 8 тысяч желаний.