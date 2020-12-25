К региональным штабам акции #МыВместе присоединились более 180 тыс, добровольцев. За последние девять месяцев добровольцы наряду с врачами стали героями, сражающимися за жизни и здоровье россиян.
К региональным штабам акции #МыВместе присоединились более 180 тыс, добровольцев. За последние девять месяцев добровольцы наряду с врачами стали героями, сражающимися за жизни и здоровье россиян.
Средний возраст
добровольцев акции – 34 года, это почти на 10 лет больше, чем средний возраст
волонтеров по России. Более 9,5 тысяч волонтеров-медиков помогают врачам в 941
больнице, поликлинике и госпитале: они ухаживают за пациентами, заполняют
медкарты и другие документы, отвечают на звонки в колл-центрах.
Более 1 тыс. добровольцев работают в "красных зонах". Еще 1,3 тыс. профессиональных психологов
бесплатно проводят консультации на горячей линии и в чат-ботах. Порядка 22
тыс. человек предложили свои услуги в качестве автоволонтеров: они на личных
машинах бесплатно подвозят коллег и врачей. Тысячи добровольцев доставляют
лекарства коронавирусным пациентам на дом.
Всего с
21 марта по 23 декабря помощь в рамках Общероссийской акции #МыВместе получили 4,6 млн человек: более 3 миллионам обратившихся передали бесплатные продуктовые наборы,
575 тысячам доставили товары и лекарства. Более миллиону граждан на горячей линии
дали необходимую информацию о коронавирусе, провели психологическую или
юридическую консультацию.
Жители
России и организации перечислили в фонд акции более 1,8
млрд рублей. На благотворительные средства закупались продукты питания и товары
первой необходимости для пожилых и маломобильных граждан, а также оплачивалась
логистика, помощь больницам и учреждениям социального обслуживания, приобретение
средств индивидуальной защиты и антисептиков, обеспечивалась бесперебойная
деятельность региональных штабов.
#МыВместе – общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании,
общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением
коронавирусной инфекции.