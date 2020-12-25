К региональным штабам акции #МыВместе присоединились более 180 тыс, добровольцев. За последние девять месяцев добровольцы наряду с врачами стали героями, сражающимися за жизни и здоровье россиян.

К региональным штабам акции #МыВместе присоединились более 180 тыс, добровольцев. За последние девять месяцев добровольцы наряду с врачами стали героями, сражающимися за жизни и здоровье россиян.Средний возрастдобровольцев акции – 34 года, это почти на 10 лет больше, чем средний возрастволонтеров по России. Более 9,5 тысяч волонтеров-медиков помогают врачам в 941больнице, поликлинике и госпитале: они ухаживают за пациентами, заполняютмедкарты и другие документы, отвечают на звонки в колл-центрах.Более 1 тыс. добровольцев работают в "красных зонах". Еще 1,3 тыс. профессиональных психологовбесплатно проводят консультации на горячей линии и в чат-ботах. Порядка 22тыс. человек предложили свои услуги в качестве автоволонтеров: они на личныхмашинах бесплатно подвозят коллег и врачей. Тысячи добровольцев доставляютлекарства коронавирусным пациентам на дом.Всего с21 марта по 23 декабря помощь в рамках Общероссийской акции #МыВместе получили 4,6 млн человек: более 3 миллионам обратившихся передали бесплатные продуктовые наборы,575 тысячам доставили товары и лекарства. Более миллиону граждан на горячей линиидали необходимую информацию о коронавирусе, провели психологическую илиюридическую консультацию.ЖителиРоссии и организации перечислили в фонд акции более 1,8млрд рублей. На благотворительные средства закупались продукты питания и товарыпервой необходимости для пожилых и маломобильных граждан, а также оплачиваласьлогистика, помощь больницам и учреждениям социального обслуживания, приобретениесредств индивидуальной защиты и антисептиков, обеспечивалась бесперебойнаядеятельность региональных штабов.#МыВместе – общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании,общественные организации и активных граждан в борьбе с распространениемкоронавирусной инфекции.