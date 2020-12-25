Всего с начала периода заболели 17497 жителей области, излечились - 15761, скончались за период пандемии – 439 пациентов.

Сразу 180 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано во Владимирской области за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Выздоровели - 176 человек.Всего с начала периода заболели 17497 жителей области, излечились - 15761, скончались за период пандемии – 439 пациентов. За минувшие сутки смерть от ковида подтвердилась ещё у восьми человек.Согласно официальной статистике, в лидерах по заболеваемости идёт Владимир – 50 заразившихся. Остальная часть новых случаев заражения распределилась по городам и районам следующим образом:- 19 - в Гусь-Хрустальном,- 17 - в Муромском,- 10 - в Ковровском,- 9 - в Александровском,- 9 - в Вязниковском,- 9 - в Петушинском,- 8 - в Юрьев-Польском,- 8 - в Суздальском,- 7 - в Кольчугинском,- 7 - в Собинском,- 7 - в Камешковском,- 5 - в Киржачском,- 5 - в Гороховецком,- 4 - в Селивановском,- 3 - в Меленковском районах,- 2 - в городе Радужный,- 1 - в Судогодском райне.