Всего с начала периода заболели 17497 жителей области, излечились - 15761, скончались за период пандемии – 439 пациентов.
Сразу 180 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано во Владимирской области за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Выздоровели - 176 человек.
Всего с начала периода заболели 17497 жителей области, излечились - 15761, скончались за период пандемии – 439 пациентов. За минувшие сутки смерть от ковида подтвердилась ещё у восьми человек.
Согласно официальной статистике, в лидерах по заболеваемости идёт Владимир – 50 заразившихся. Остальная часть новых случаев заражения распределилась по городам и районам следующим образом:
- 19 - в Гусь-Хрустальном,
- 17 - в Муромском,
- 10 - в Ковровском,
- 9 - в Александровском,
- 9 - в Вязниковском,
- 9 - в Петушинском,
- 8 - в Юрьев-Польском,
- 8 - в Суздальском,
- 7 - в Кольчугинском,
- 7 - в Собинском,
- 7 - в Камешковском,
- 5 - в Киржачском,
- 5 - в Гороховецком,
- 4 - в Селивановском,
- 3 - в Меленковском районах,
- 2 - в городе Радужный,
- 1 - в Судогодском райне.