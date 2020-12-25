Особое детство. У семилетней Вероники Поликарповой – ДЦП. Живой звук: – Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС тяжелой степени – ДЦП спастическая диплегия. – Задержка

Особое детство. У семилетней Вероники Поликарповой – ДЦП. Живой звук: – Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС тяжелой степени – ДЦП спастическая диплегия. – Задержка психомоторного нервнопсихического речевого развития. После нескольких курсов лечения у девочки частично восстановились опорно – двигательные функции, зрение, улучшилось общее состояние: пропали панические атаки, Вероника перестала бояться людей и окружающей обстановки. Мама рассказывает, что