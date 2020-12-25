Чтобы отобрать у 39-летней гражданки сумку, в которой находился мобильный телефон, деньги и немного продуктов.

Чтобы отобрать у 39-летней гражданки сумку, в которой находился мобильный телефон, деньги и немного продуктов.Это случилось в районе железнодорожной станции неизвестный накануне. По подозрению в совершении разбойного нападения задержан 55-летний житель города Александров. Установлено, что он неоднократно судим за грабежи и насильственные действия сексуального характера.Следственным отделом Северного линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой», сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемый не в полном объеме признал свою вину, он заключен под стражу.