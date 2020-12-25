Огонь вспыхнул, когда все спали.

Огонь вспыхнул, когда все спали.Сигнал бедствия поступил в два часа ночи из деревни Долгополье. Горела терраса, пристроенный к дому гараж и часть кровли. Существовала угроза распространения огня по всему дому. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 35 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.