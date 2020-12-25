Мониторинг содержания вредных веществ в окружающей среде на месте происшествия продолжается в ежедневном режиме. Весной и летом почву обработают биопрепаратами.

В Камешковском районе у станции Новки-1 завершены работы по ликвидации крушения поезда, результатом которого стал сход 34 грузовых цистерн с мазутом. Очищено около 10 000 квадратных метров территории.Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, вывезен весь . По весне на участке аварии планируют посадить деревья.Мониторинг содержания вредных веществ в окружающей среде на месте происшествия продолжается в ежедневном режиме. Весной и летом почву обработают биопрепаратами.По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Напомним, что в результате аварии погиб один дорожный рабочий, а в регионе вводился режим ЧС.