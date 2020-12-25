В Красной Горбатке появился газ. Районный центр Селивановского района полностью газифицировали. Региональный Газпром создал условия для подключения к газу 93 дома. Для газоснабжения улиц

В Красной Горбатке появился газ. Районный центр Селивановского района полностью газифицировали. Региональный Газпром создал условия для подключения к газу 93 дома. Для газоснабжения улиц Пионерская, Школьная, Луговая, Шмелькова, Кузнечная, 1-я Кузнечная, 2-я Кузнечная владимирские газовики построили газопровод высокого давления с установкой на нем пункта редуцирования газа, а также распределительные сети общей протяженностью 3,4 км. Деньги