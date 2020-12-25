У села Ковардицы Муромского района столкнулись внедорожник и грузовик.

У села Ковардицы Муромского района столкнулись внедорожник и грузовик.Около 18 часов 25 минут на 121 км автодороги "Владимир - Муром - Арзамас" 38летний муромлянин на своем внедорожнике выехал на встречную полосу. И лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем, которым управлял 39-летний житель Боголюбова. Оба водителя скончались.Информация предварительная, сотрудники УМВД по Владимирской области уточняют обстоятельства происшествия ДТП.Фото из паблика