Пиковую активность звездопада Квадрантиды можно будет наблюдать в северном полушарии в ночь с 3 на 4 января. Скорость потока метеоров может достигать 40 км/с.

Звездопад лучше наблюдать после полуночи, глубокой ночью, потому что иначе заметить метеоры очень трудно. Поток наблюдается с 28 декабря по 7 января. Максимум активности — 3-4 января, — сообщила ТАСС физик-астроном Новосибирского планетария Марина Арцебашева.По её словам, сибиряки смогут лучше отследить падающие звезды, потому что в новогодние каникулы в регионе ожидаются морозы до −40 градусов, ясное небо и отсутствие осадков.Наблюдать квадрантиды, как и урсиды, гораздо легче, потому что ориентир — Большой ковш. Можно увидеть настоящий предновогодний салют, — добавила астроном.Она пояснила, что созвездие Волопаса, в котором наблюдается поток квадрантид, находится в северном полушарии и его видно со всей территории России.