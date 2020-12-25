Правоохранители разъяснили юным пешеходам важность использования световозвращающих элементов и вручили подарки.

В преддверии зимних каникул инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району посетили воспитанников специальной общеобразовательной школы-интерната г. Петушки.Гости рассказали учащимся об истории возникновения транспорта, о роли и предназначении дорожных знаков, а также предостерегли ребят от опасных игр на дорогах.Ребята продемонстрировали свои знания ПДД, рассказав сотрудникам полиции основные правила, которыми нужно руководствоваться, чтобы избежать травмирования при переходе проезжей части дороги.Инспектор предложила ребятам смоделировать дорожные ситуации при помощи костюмированной игры, в которой дети побывали в роли инспектора, светофора и пешеходов. Игра настолько понравилась участникам, что переодеваться пришлось несколько раз.Правоохранители разъяснили юным пешеходам важность использования световозвращающих элементов, а в завершение встречи вручили ребятам подарки.