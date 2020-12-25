Злоумышленники зашли в его жилище, где продолжили избивать, а затем предметом, схожим с ножом, нанесли ему ранения в области спины...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска совместно с полицейскими патрульно-постовой службы ОМВД России по Пресненскому району задержали подозреваемых в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило сообщение о том, что на улице Подвойского находится неизвестный мужчина с ножевыми ранениями. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили заявителя – 29-летнего приезжего из ближнего зарубежья, снимающего квартиру в одном из домов на вышеуказанной улице. Он сообщил, что созвонился по телефону со своим знакомым, ехавшим к нему в гости на такси. Но вместе со знакомым приехало еще трое неизвестных мужчин, с которыми у него после словесного конфликта завязалась драка. Затем неизвестные зашли в его жилище, где продолжили его избивать, а затем предметом, схожим с ножом, нанесли ему ранения в области спины. При этом незнакомцы открыто похитили принадлежащий ему мобильный телефон и находившиеся при нем денежные средства. Пострадавшему удалось выбежать из квартиры и попросить помощи у прохожих. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи заявителю была оказана первая помощь, и он был госпитализирован в лечебное учреждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по адресу места проживания заявителя задержали подозреваемых – троих уроженцев ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 24 лет. У злоумышленников изъято похищенное имущество и деньги потерпевшего.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60