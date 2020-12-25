За добросовестное выполнение служебных обязанностей старшему сержанту полиции Алесе Поляковой и прапорщику полиции Алексею Орлову правами начальника УВД на ММ объявлена Благодарность...

Состоялась церемония награждения полицейских 6 отдела полиции, оперативно и профессионально оказавших помощь роженице на станции «Электрозаводская Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена».В торжественных мероприятиях награждения сотрудников полиции приняли участие начальник УВД на ММ полковник полиции Шамиль Сибанов, врио начальника 6 отдела полиции подполковник полиции Игорь Кирилин и начальник ГУП «Московский метрополитен» Виктор Козловский.В присутствии личного состава Управления внутренних дел и коллег за добросовестное выполнение служебных обязанностей старшему сержанту полиции Алесе Поляковой и прапорщику полиции Алексею Орлову правами начальника УВД на ММ полковника полиции Шамиля Сибанова объявлена Благодарность. Также отважные и грамотные действия сотрудников полиции столичного метрополитена по достоинству оценены руководством Департамента транспорта города Москвы. Полицейским, проявившим решительность и профессионализм в экстренной ситуации, вручены Благодарности заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова, а также ценные подарки от имени ведомства и ГУП «Московский метрополитен».Напомним, вечером 9 декабря сотрудники патрульно-постовой службы 6 отдела полиции старший сержант полиции Алеся Полякова и прапорщик полиции Алексей Орлов, находясь на служебном посту, обратили внимание на беременную женщину, которая при сходе с эскалатора начала опускаться на пол. 29-летняя будущая мама находилась на последних сроках беременности. Прапорщик полиции Алексей Орлов незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи, его коллега - старший сержант полиции Алеся Полякова, до приезда медиков, понимая, что роды уже начались, помогла появиться младенцу на свет. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции столичного метрополитена мама и новорожденный мальчик не пострадали.Руководство Управления внутренних дел и ГУП «Московский метрополитен» выразили искреннюю благодарность полицейским за добросовестную службу и проявленное ими мужество, отметив, что такие поступки заслуживают общественного признания и вызывают уважения к полиции.Пресс-служба УВД на ММ(495) 628-31-18