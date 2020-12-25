До этого концентрация железа в воде в городе в три раза превышала предельно допустимую.

25 декабря – важный день для Юрьева-Польского: из водопровода в дома людей пошла чистая, качественная вода, пригодная для питья. До этого концентрация железа в воде в городе в три раза превышала предельно допустимую.Комплекс водозаборных сооружений Юрьева-Польского впервые с 1977 года был реконструирован и модернизирован. Финансирование проекта из бюджетов всех уровней превысило 70 млн рублей. В результате его реализации качественной питьевой водой обеспечены более 11 тысяч жителей города.В числе выполненных работ – полная реконструкция здания станции второго подъёма, замена насосного оборудования, трубопроводов и запорной арматуры, установка на станции обезжелезивания оборудования с применением технологии озоносорбции и ультрафиолета для дезинфекции воды, ремонт резервуаров чистой воды, установка нового дизельного генератора. В планах у руководства муниципалитета на ближайшую перспективу – реконструкция городских водопроводных сетей.В этой работе большую помощь оказывает финансирование в рамках проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект «Экология». До 2024 года Владимирской области на его реализацию будет направлено почти 1,7 млрд рублей из федерального бюджета. В прошлом году проведена реконструкция водозаборных сооружений в Меленках, в 2020 году реализованы проекты в Юрьеве-Польском и Лакинске. В планах на следующий год – реконструкция шести объектов водоснабжения, которая обеспечит чистой водой 9 населённых пунктов. Это и города, и небольшие деревни. В частности, будут построены новые водопроводные сети в Киржаче, Ковровском районе (д.Верхутиха – с.Малышево – д.Кисляково – п.Малыгино), построены и реконструированы водозаборные сооружения и сети в Гороховце и Меленковском районе (с.Бутылицы, д.Двойново и д.Крутцы). В итоге ещё более 10 тысяч жителей области будут обеспечены качественной питьевой водой.В 2022-2024 годах к участию в проекте «Чистая вода» планируют присоединиться ещё 10 муниципальных образований: округ Муром, город Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Кольчугинский, Петушинский, Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский районы.(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)(Фото: