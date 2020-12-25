Верующих поздравил настоятель католического прихода- отец Сергий (Зуев).

Католический мир отмечает Рождество Христово. Один из главных христианских праздников. Торжественная месса накануне прошла и в стенах владимирского прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии. Верующих поздравил настоятель католического прихода- отец Сергий (Зуев) .Отец Сергий (Зуев), настоятель католического прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии:- Рождество у нас никто не может отнять. Христос рождается прежде всего в наших сердцах, в наших душах. Именно это храм духа святого, и поэтому будем радоваться, будем прославлять. Бог с нами. Я сердечно всех поздравляю и с наступающим новолетием. Христос рождается, славьте его!Напомним, католический приход во Владимире был основан в 1891-ом году. А его возрождение пришлось на 90-ые годы двадцатого столетия. И по сей день это важнейший центр духовной жизни. Служба в честь Рождества Христова собрала десятки верующих. Она прошла с соблюдением "ковидных" ограничений. Во дворе традиционно появились рождественские ясли. С изображением Святого семейства. Праздничное настроение создала и волшебная музыка. С концертом для верующих выступили музыканты: наша коллега - звукорежиссер и ведущая радиопрограмм Яна Тарасова (орган) , Анастасия Тарасова ( флейта), Наталья Каданцева ( скрипка).