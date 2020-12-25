41-летний член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Владимирской области признан судом виновным в коммерческом подкупе в значительном размере.

41-летний член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Владимирской области признан судом виновным в коммерческом подкупе в значительном размере.По данным следствия, за принятие положительного решения по результатам квалификационного экзамена на получение статуса адвоката обвиняемый через посредника получил 100 тысяч рублей. Вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Владимирской области.Суд приговорил члена квалификационной комиссии к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также к запрету заниматьсяадвокатской деятельностью на 2,5 года.Расследование дела осуществлялось Следственным управлением Следственного комитета РФ по Владимирской области во взаимодействии с УФСБ России по Владимирской области, сообщила облпрокуратра.