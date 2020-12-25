Во Владимире появился новый центр дистанционного медицинского наблюдения. Теперь не один пациент больной коронавирусом не останется без внимания, обещают медики. Где сотрудники дистанционного центра берут информацию о заболевших, почему так важно ответить на все их вопросы.

Во Владимире появился новый центр дистанционного медицинского наблюдения. Теперь не один пациент больной коронавирусом не останется без внимания, обещают медики. Где сотрудники дистанционного центра берут информацию о заболевших, почему так важно ответить на все их вопросы.- Вадим Евгеньевич, добрый день. Вас беспокоит центр дистанционного медицинского наблюдения. Две минутки уделите?Такие звонки поступаютжителям Владимира,заболевшим ковид-19. Спискипациентов каждый день приходят из всех поликлиник города. Главная задача нового центра дистанционногомедицинского наблюдения- не упустить момент ухудшения здоровья . Есть ли одышка, температура, потеря обоняния ? На каждого заболевшего сотрудники центра заполняют протокол. Онвклеиваются в карту пациента.Ольга Снегерева- ответственный врач за центр дистанционного медицинского наблюдения:- У нас разработано несколько алгоритмов действия сотрудников в зависимости от ситуации. То есть ели наблюдается ухудшение состояния пациента , то производится передача информации в поликлинику для дополнительного осмотра врачом. Если замечено резкое ухудшение состояния, то осуществляется вызов скорой такому пациенту. Если не наблюдается ухудшение состояния, то продолжается дальнейшее наблюдение.Центр был создан из-за дефицита участковых служб. Медработников не хватает, зачастую они и сами болеют коронавирусом. Драгоценное внимание, которое так нужно больному человеку, компенсирует дистанционный центр. Звонки пациентом осуществляют на второй, четвертый, шестой и одиннадцатый дни болезни.Елена Коротина - медсестра:- Реагируют по разному кто-то отказывается, до кого-то просто не дозвониться, а кто-то доброжелательно отвечает на все вопросы без проблем.Конечно приятно и улыбаются и спасибо говорят, что уделили внимание. Естественно каждому пациент приятно , особенно бабушки, которые возрастные уже.Такие центры созданы и в других городах области. Муром, Ковров , Гусь-Хрустальный. Все сотрудники ( обязательно с медицинским образованием)прошли специальное обучение. Они просят не бояться идти на контакт, это не соцопросы или простое любопытство. Такие звонки помогут избежать серьезных осложнений и сохранить здоровье.Екатерина Таманова. Александр Голубев. Вести Владимир.