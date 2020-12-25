Владимир накрыла метель. В областной центр снегопад из Москвы пришёл в районе обеда. Чистили город от снега 64 уборочных машины. Дороги города посыпались песко-соляной смесью. Бороться с

Владимир накрыла метель. В областной центр снегопад из Москвы пришёл в районе обеда. Чистили город от снега 64 уборочных машины. Дороги города посыпались песко-соляной смесью. Бороться с непогодой вышли также 69 рабочих. Лопатами они очищали остановки общественного транспорта, лестницы, пешеходные переходы и подходы к социальным объектам. На центральных улицах периодически проезжает колонна снегоуборочных машин. Пожаловаться